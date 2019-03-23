TFF 3. Lig: Halide Edip Adıvar SK: 1 - Fatsa Belediyespor: 2
TFF 3.23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
TFF 3. Lig 3. Grup 28. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvar SK evinde Fatsa Belediyespor’u ağırladı. Müsabaka Fatsa Belediyespor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tepecik Şenol Güneş
Halide Edip Adıvar SK: Ethem xx, Fatih xx, Furkan xx, Yener xx, Gökhan xx, Necati xx, Hüseyin xx (Halil dk. 78 x), Batuhan xx (Bartu dk. 62 x), Muhammed xx (Emre dk. 74 x), Barış xx, Fevzi xxx
Yedekler: Yusuf, Hakan, Erdem, Habib
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Osman xxx, Yakup xx, Fatih xx, Oğuzhan xx, Ali Say xxx, Selim xx (Şefik dk. 73 x), Ali Koçak xx (Sergen dk. 88 ?), Fatih Çakır xx, Abdülkadir xx (Vedat dk. 67 x)
Yedekler: Sefa, Hüseyin, Mehmet, İsmail
Goller: Ali Say (dk. 18), Osman (dk. 59) (Fatsa Belediyespor), Fevzi (dk. 29) (Halide Edip Adıvar SK)
Sarı Kartlar: Oğuzhan, Yakup, Ali Say (Fatsa Belediyespor), Muhammedi Gökhan (Halide Edip Adıvar SK)
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