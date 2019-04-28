TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 3 - Bağcılar Spor Kulübü: 1 TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup’un 33. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında Bağcılar Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup etti.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Abdullah Uğur Sarı xxx, Abdülhamit Söyler xxx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Hüseyin Tokmak xx, Ali Say xxx, Selim xx, Ali Koçak xx (Oğuzhan dk. 60 xx), Yakup xx, Serkan Çalık xxx (Hüseyin Cankut dk. 85 ?), Ozan Can xx (Abdulkadir dk. 68 xx), Sergen xx, Fatih Çolak xx

Bağcılar Spor Kulübü: Burak xx, Recep xx, Halil İbrahim xxx, Murat x, Serhat x, Özcan x Muhammet xx (Oğuzhan dk. 46 x), Furkan xx, Batuhan xx (Batuhan Türk dk. 54 x), Sezer xx, İbrahim xx, Yusuf x

Goller: Serkan Çalık (dk. 17) Ali Say (dk. 45 pen.), Oğuzhan Kandemir (dk. 87) (Fatsa Belediyespor), Halil İbrahim (dk. 54) (Bağcılar Spor Kulübü)

Kırmızı Kart: Sezer Yıldırım (dk. 89) (Bağcılar Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Selim, Osman Berkay, Hüseyin Cankut (Fatsa Belediyespor), Burak, Halil İbrahim, Oğuzhan, Murat (Bağcılar Spor Kulübü)

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