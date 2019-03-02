TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - 1461 Trabzon: 1
TFF 3.02 Mart 2019 Cumartesi 17:27
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xx, Yasin Kılıçxx, Ali Kış xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Oğuzhan xx, Ercüment xx, Ali xx (Abdulkadir dk. 87 ?), Osman Berkay xx, Yakup xx, Serkan xx (Ali dk. 81 ?), Fatih Çakır xx (Mehmet dk. 53 x), Fatih Çolak xx, Vedat xx
1461 Trabzon: Bahadır xx, Mert xx, Yağız xx (Cafer dk. 80 x), Hasan xx, Serhan xx (Batuhan dk. 90 ?), Samican xx (Burak dk. 61 x), Buğrahan xx, Abdurrahim xx, Bekir Can xx, Serkan xx, Arif xx
Goller: Vedat (dk. 64) (Fatsa Belediyespor), Serkan (dk 34) (1461 Trabzon)
Kırmızı kart: Serkan Çalık (dk. 90+3) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Ercüment, Mehmet, Abdulkadir (Fatsa Belediyespor), Buğrahan, Arif, Yağızcan (1461 Trabzon)
YORUM YAZ