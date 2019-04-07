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TFF 3. Lig: Ergene Velimeşespor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.

07 Nisan 2019 Pazar 17:47
TFF 3. Lig: Ergene Velimeşespor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Ergene Velimeşspor, sahasında Nevşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.


Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’ne bağlı Velimeşe Mahallesi’nde yer alan Velimeşe Stadı’nda oynanan maçta play-off hesapları yapan iki takım Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.


Maçın henüz 18. dakikasında Burak Özsoy’un attığı kafa golü ile öne geçen Nevşehir Belediyespor, ilk yarının son dakikasında Erçağ’ın hızlı ve uzun gönderdiği topa hareketlenen İbrahim Fatih Dilek’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndermesine engel olamayınca takımlar soyunma odalarına 1 -1’lik eşitlikle girdi.


İkinci yarıda da takımların karşılıklı atakları sonuç getirmedi. 85. dakikada uzun gönderilen topa hareketlenen Burhan, Naci’nin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Burak Özcan penaltı noktasını gösterdi ve konuk Nevşehir Belediyespor takımının savunma oyuncusu Naci, önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kart görerek oyun dışına gönderdi.


Topun başına geçen İbrahim Fatih Dilek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek ev sahibi Ergene Velimeşespor’u 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ergene Velimeşespor konuk ettiği Nevşehir Belediyespor’u yenerek puanını 49’a yükseltti. Nevşehir Belediyespor ise 50 puanda kaldı.


Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor takımları arasında oynanan karşılaşmayı Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı da izledi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 17:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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