TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Cizrespor: 1 TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Cizrespor’u sahasında 2-1 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcuları sahaya "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartı ile çıkararak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Cizre’den gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu Cizrespor’a destek verdi.



Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Ahmet Turan xx, Harun Reşit Güngör xx, Yakup Keçeci xx

Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan xx, Emre Tosun xx, Aytaç Deniz xx, Sedat Dursun xx, Raşit Sevindir xxx, Hakan Yağmurkaya xx (Serhat Zuyber Koruk dk. 60 x), Gökhan Köseoğlu xx, Fikret Topaloğlu xx, Aykut Çift xxx, Salih Sefercik xx, Osman Bayrak xx (İbrahim Has dk. 78 ?)

Cizrespor: Nevzat Çizmeci xx, Emre Yüksektepe xx, Safa Yıldırım xx, Cemal Doğu xx, Ekrem Sütçü xx, Burak Koçer xx (Yusuf Kerçin dk. 84 ?), Mehmet Albayrak xx, Emrah Çalışlar xx,Nureddin Ersoy xx (Mustafa Coşkun dk. 89 ?), Atilla Erel xx, Semih Mustafa Usta xx

Goller: Raşit Sevindir (dk. 46), Aykut Çift (dk. 80) (Diyarbekirspor), Mehmet Albayrak (dk. 19) (Cizrespor)

Sarı kartlar: Aytaç Deniz (Diyarbekirspor), Atilla Erel, Burak Koçer, Mehmet Albayrak, Yusuf Kerçin (Cizrespor)

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