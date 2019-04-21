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TFF 3. Lig: Diyarbakirspor: 2 - Muğlaspor: 1

TFF 3.

21 Nisan 2019 Pazar 17:58
TFF 3. Lig: Diyarbakirspor: 2 - Muğlaspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor, Muğlaspor’u sahasında 2-1 mağlup etti.


Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, takımdan ayrılan ve sakat olan futbolcular nedeniyle sahaya toplam 15 kişiyle çıktı. Diyarbekirspor’u taraftarlar yalnız bıraktı. Tribünlerin boş kaldığı maç, sağanak yağış altında oynandı. Diyarbekirspor, 32. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Gökhan Köseoğlu’nun ortasında Aykut ceza alanı içinde kafayı vurdu ve kaleciyi mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı Diyarbekirspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Diyarbekirspor hızlı başladı. 46. dakikada Hakan’ın ceza alanına çevirdiği topu Aykut ağlara yollayarak durumu 2-0’a getirdi. Muğlaspor 90. dakikada farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan kendi çabasıyla taşıdığı topla ceza alanına giren Barış sert vuruşla topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Diyarbekirspor, sahadan 2-1’lik sonuçla ayrılan taraf oldu.



Maçın karnesi


Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Emre Bulut xx, Mehmet Kuru xx, Melih Kurtuluş xx


Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala xx, Emre Tosun xx, Fikret Topaloğlu xx,İbrahim Has xx, Gökhan Köseoğlu xxx, Sedat Dursun xx, Vedat Budak xx, Faruk Yaldıran xx (Dk.89 Musa Aslan ?, Taner Çekiç xx, Hakan Yağmurkaya xxx (Dk. 77 Serhat Zübeyr Koruk ?), Aykut Çift xxxx (Dk. 90+1 Fahri Küçükkurt ?)


Muğlaspor: Hasan Çelebi xx, Polat Ertek xx, Hakan Can Çimen xx, Salim İyik xx,Ramazan Özkabak xx, (Dk. 82 Barış Sabancı xx) Zeki Sinanoğlu x (Dk. 89 Osman Kocaağa ?), Cebrail Serçek xx, Rıdvan Çelik xx, Akın Karaaslan x, Murat Can Bölükbaşı xx, Yağız Rüştü Aktaş x (Dk. 54 Kutay Aydın x)


Goller: Dk. 32 ve 46 Aykut Çift (Diyarbekirspor), Dk. Barış Sabancı (Muğlaspor)


Sarı kartlar: Dk. 56 Mehmet Mert Pala, Dk. 84 Vedat Budak (Diyarbekirspor)

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 17:58
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