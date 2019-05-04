TFF 3. Lig: Cizrespor: 4 - Karacabey Belediyespor: 2 TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Cizsespor, sahasında Karacabey Belediyespor’u 4-2 mağlup etti.



Stat: Hamit Özalp Şehir

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ahmet Şimşek xx, Ali Can Alp xx

Cizrespor: Engin Tuna xxx, Emre Yüksektepe xx (Hasan Tungut dk. 71 xx), Safa Yıldırım xx, Sayim Çelik xx, Cemal Doğu xx (Yaşar Kaan Yılmaz dk. 57 xx), Ekrem Sütçü xxx, Emrah Çalışlar xx, Mehmet Albayrak xx (Kasım Kılıç dk. 63 xx), Nureddin Ersoy xx, Atilla Erel xx, Semih Mustafa Usta xxx

Karacabey Belediyespor: Gürkan Arıkan x (İbrahim Niş dk. 72 x), Ömer Faruk Gümüş x, Mustafa Apardı x (Alpay Şaşı dk. 46 xx), Bünyamin Kasal xx, Abdullah Altıntaş xx, Gökhan Aytekin xx, Ömer Akman x, Emirhan Çolak xx, Mahmut Şeker xx, Ercan Karaca xx, Hasan Hüseyin Şahin xx

Goller: Semih Mustafa Usta (dk. 15 ve 60), Nureddin Ersoy (dk. 28), Yaşar Kaan Yılmaz (dk. 65) (Cizrespor) Mahmut Şeker (dk. 78), Emirhan Çolak (dk. 86) (Karacabey Belediyespor)

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