0553 313 94 23

TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor: 1

TFF 3.

17 Mart 2019 Pazar 18:04
TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor: 1

TFF 3. Lig 3. Gurup’ta Cizre Hamit Özalp Stadyumu’nda oynanan maçta Cizrespor, konuk ettiği Gölcükspor ile 1-1 berabere kaldı.


Ev sahibi Cizrespor maçın 1. dakikasında Nureddin Ersoy’un attığı gol ile 1-0 öne geçerken konuk takım Gölcükspor’un golü ise 90. dakikada Erdem Korkmaz’dan geldi.



Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu


Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Mustafa Cüneyd Çalışkan xx, Sabri Üstünel xx


Cizrespor: Engin Tuna xx, Emre Yüksektepe x (Mert Yıldırım dk. 75 x), Safa Yıldırım (Emrah Günaydın dk. 22 xx), Cemal Doğu xx, Ekrem Sütçü xx, Burak Koçer x, Mehmet Albayrak x, Emrah Çalışlar xx, Nureddin Ersoy xx, Atilla Erel xx, Semih Mustafa Usta xx (Ahmet Sarık dk. 86 ?)


Gölcükspor: İlyas Türengül xx, Sedat Cengiz x, Erdem Korkmaz Güner xx, Mehmet Sayan x, İbrahim Demirer x, Uğur Erk xx, Rıdvan Akyan x (Batuhan Boyoğlu dk. 72 x), Ömer Faruk Boz x, Uğur Uğur xx, Ömer Çetinbaş xx, İsmail Yüksek x (Furkan Özyapı dk. 57 x)


Goller: Nureddin Ersoy (dk. 1) (Cizrespor) Erdem Korkmaz Güner (dk. 90) (Gölcükspor)


Sarı Kartlar: Burak Koçer, Atilla Erel, Emrah Çalışlar (Cizrespor), Uğur Uğur, Furkan Özyapı, Mehmet Sayan, Erdem Korkmaz Güner (Gölcükspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor
    1. GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen..
    2. MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart..
    3. Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı!
    4. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    5. Gençlerden Togar’a konvoylu destek
    6. Vali Memiş’ten 18 Mart Çanakkale..
    7. Yeni Zelanda’daki saldırı için 23..
    8. Bakan Varank, Siirt’te kanaat..
    9. Yahudi yerleşimcilerden Filistin..
    10. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    11. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    12. Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret
    13. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    14. TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni..
    15. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    16. "Sporcu Buluşması"
    17. Türel, “Siyasette sözünü tutmaya..
    18. TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor:..
    19. 'Vizyon Başkan' Ali Koç korkutan..
    20. Başkan Uysal'dan gençlere: Enerjinizin..
    21. O ülkede şoke eden olay! PUBG Mobile..
    22. Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu
    23. Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor..
    24. TFF 3. Lig: Van Büyükşehir..
    25. Gözyaşlarına boğulan futbolcuları..
    26. "Yalova'nın en önemli gündem maddesi..
    27. Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı
    28. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    29. Diyarbakır'da yaşanan silahlı kavgada..
    30. Gürkan belediye çalışanlarına veda etti
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu