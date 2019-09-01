TFF 3. Lig: Cizre Spor: 1 - Kemer Spor 2003: 0 TFF 3.

TFF 3. Lig 3.Grup’ta sahasında Kemer Spor 2003 ile karşılaşan Cizre Spor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Şehir Stadyumu

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Sedat Etik xx, Süleyman Yavaşoğlu xx

Cizre Spor: Ramazan Haklı xx, Evren Horozal xx, Fatih Şen xx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Ercan Çapar xx, Mehmet Bayram x (Rıdvan Coşkun dk. 46 x), Umut Dilek x (Mehmet Albayrak dk. 76 x), Gökhan Dincer xx, Yusuf Kerçin xx, Taner Gürsoy xx (Bahtiyar Dolma dk. 69 xx), Mert Yıldırım xx

Kemer Spor 2003: İsmail Çetin xx, Berkay Arslan xx (Mustafa İnan dk. 80 ?), Tolgahan Kumbasar xx, Erdin Üzer xx, Semih Can Şen xx (Reha Kurt dk. 61 x), Umut Akpınar xx, Şiyar Kepir xx, Hüseyin Atalay xx, Baran Basut x (Fahri Genç dk. 46 xx), Oğuz Saltabaş xx, Kemal Bolat xx

Gol: Şemsettin Ender Kılıç (dk. 45) (Cizre Spor)

Sarı Kartlar: Erhan Çapar, Bahtiyar Dolma (Cizre Spor), Baran Basut (Kemer Spor 2003)

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