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TFF 2.Ligtakımı Zonguldak Kömürspor’a dev firma sponsor oluyor

Zonguldak Kömürspor’un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir spor kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

09 Haziran 2019 Pazar 16:34
TFF 2.Ligtakımı Zonguldak Kömürspor’a dev firma sponsor oluyor

Zonguldak Kömürspor’un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir spor kamuoyuna açıklamalarda bulundu.


Zonguldak Kömürspor’un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, Eren Enerji firması ile sponsorluk görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek, kısa süre içerisinde sponsorluk anlaşmasını imzamalamak istediklerini söyledi.


’’Eren Enerji ile sponsorluk görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor’’


Zonguldak Kömürspor’un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, ’’Yeni sezon öncesinde takımımıza ilaç olacak sponsorluk için Milletvekillerimizin desteği ile Eren Enerji firması ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Yeni sezona kadar bu sponsorluk sorununu çözerek güçlü bir yönetimle lige başlamayı hedefliyoruz. Bir kaç pürüzler var onları da çözersek inşallah her şey daha güzel olacak’’dedi.



’’İlk kongrede çoğunluğu sağlayarak bu işi bitireceğiz’’


Önlerinde kongre sürecinin olduğunu ifade eden Demir, ’’Önümüzde kongre sürecimiz var.Kongreyi de 15 gün içerisinde tamamlayarak güçlü bir yönetim oluşturacağız. İlk kongrede çoğunluğu sağlayarak bu işi bitirmek istiyoruz. Biran önce yeni sezon için kolları sıvayacağız. Yönetimin sayısını düşürerek takıma katkı verecek isimleri yönetime alacağız. İnşallah yeni sezon da güçlü bir Kömürspor göreceğiz’’diye konuştu.



’’İç transferde görüşmeler başladı’’


Zonguldak Kömürspor’un Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir, ’’Önceliğimiz iç transferler. Şuanda 2 3 oyuncuyla görüşmelerimize başladık. İsimlerini şuanda açıklayamıyorum. Kongreden sonra bu isimleri açıklayacağım. Ama şunun bilinmesini istiyorum ki bizimle yola devam etmek isteyen arkadaşlarla yola devam edeceğiz. Bize katkı veren isimleri takımda tutacağız. Bu takımı bu sene koruyabilirsek bu sezon şampiyon oluruz" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:34
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