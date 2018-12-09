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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

09 Aralık 2018 Pazar 15:44
Futbol: TFF 2. Lig

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

 

- Kırmızı Grup

 

Şanlıurfaspor-Menemen Belediyespor: 2-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-0

Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 2-1

BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor: 2-2

Fatih Karagümrük-Darıca Gençlerbirliği: 4-2

Konya Anadolu Selçukspor-Tokatspor: 1-1

Bandırmaspor Baltok-Tuzlaspor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-0

 

- Beyaz Grup

 

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gümüşhanespor: 1-0

Gaziantepspor-Sancaktepe Belediyespor: 1-4

Niğde Anadolu-Ankara Demirspor: 1-0

İnegölspor-Eyüpspor: 0-1

Bayrampaşa-Sakaryaspor: 0-1

Kastamonuspor 1966-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:44
  1. Zonguldak
  2. Şanlıurfa
  3. Tokat
  4. Sivas
  5. Sakarya
  6. Niğde
  7. Kahramanmaraş
  8. Manisa
  9. Konya
  10. Kırklareli
  11. Kastamonu
  12. Gümüşhane
  13. Gaziantep
  14. Ankara
  15. 16. hafta
  16. Futbol
  17. sonuç
  18. TFF 2. Lig

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