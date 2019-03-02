TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 0
TFF 2.02 Mart 2019 Cumartesi 17:58
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 24. haftasındta Zonguldak Kömürspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Tolga Sancak xx, Sedat Yavanoğlu xx, Kenan Özcan xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Doğukan xx, Emre xx, Okan Duran xx, Cömert xx (Hüseyin dk. 63 x), Berkan xx, Mustafa xx (İsmail dk. 84 ?), Turan xx, Mert xx (Tezcan dk. 81 ?), Okan Eken xx
Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız xx, Ramazan xx, Salih xx, Veysel xx, Mustafa xx, Emre Alan xx, Tuncay xx, Halil İbrahim xx, Oktay xx, Ahmet xx (Muhammet dk. 72 x), M. Kızılyer xx
Sarı kart: Mustafa Kaya (Darıca Gençlerbirliği)
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