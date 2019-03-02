TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 24. haftasındta Zonguldak Kömürspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Tolga Sancak xx, Sedat Yavanoğlu xx, Kenan Özcan xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Doğukan xx, Emre xx, Okan Duran xx, Cömert xx (Hüseyin dk. 63 x), Berkan xx, Mustafa xx (İsmail dk. 84 ?), Turan xx, Mert xx (Tezcan dk. 81 ?), Okan Eken xx

Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız xx, Ramazan xx, Salih xx, Veysel xx, Mustafa xx, Emre Alan xx, Tuncay xx, Halil İbrahim xx, Oktay xx, Ahmet xx (Muhammet dk. 72 x), M. Kızılyer xx

Sarı kart: Mustafa Kaya (Darıca Gençlerbirliği)

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