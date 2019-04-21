TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 4 - Utaş Uşakspor: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Utaş Uşakspor’u 4-0 yendi.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Uğur Erdoğan xx, Uğur Onay xx

Yılport Samsunspor: Furkan xxx, Erhan Kartal xx, Cenk Kaplan xx, Erkam xx, Ramazan xx, Yılmaz Özeren xx, Oğuz Gürbulak xx, Bahattin Köse xxx, Erhan Şentürk xx (Muhammet Beşir dk. 76 x), Samet Asatekin xx (Enes dk. 83 ?), Abdülkadir Özgen x (Savaş dk. 67 x)

Utaş Uşakspor: Ersin x, Ahmet Aktaş x, Oğuzhan Yıldırım x (Tayfur dk. 63 x), Kerem Çağatay x (Tayfun dk. 46 x), Murat Gürbüzerol xx, Nurettin x, Özgen xx, Şemsettin x, Nuri Melih x, Semih Beyaz x (Caner dk. 9 x), Hikmet x

Goller: Erhan Şentürk (dk. 20), Bahattin (dk. 34 ve 82), Samet (dk. 72) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Erkam (Yılport Samsunspor), Oğuzhan, Özgen (Utaş Uşakspor)

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