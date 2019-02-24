TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 - İnegölspor: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor’u 3-0 mağlup etti.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mustafa Han xx, Oğuz Akyüz xx

Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Canberk xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak xx, Erhan Şentürk xx (Bahattin dk. 83 xx), Onur Eriş x (Enes dk. 54 xx), İlyas Yavuz xxx (Savaş dk 78 x), Abdülkadir Özden xx

İnegölspor: Şener Özcan x, Gökhan Kurumuş x, Yaşar Çetin x, Cengiz Ötgün x (Ahmet Şahin dk. 64 x), Serhat Mermer xx, Emirhan x, Osman Torun x (Erdi dk. 85 ?), Enes Bayır x, Volkan Altınsoy xx, Yasin Arslan x, Fatih Üge x

Goller: İlyas (dk. 3), (dk. 61), Bahattin (dk. 86) (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Canberk, Nuri (Yılport Samsunspor), Cengiz, Enes, Ahmet Şahin, Fatih (İnegölspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.