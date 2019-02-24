TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 - İnegölspor: 0
TFF 2.24 Şubat 2019 Pazar 15:47
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor’u 3-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mustafa Han xx, Oğuz Akyüz xx
Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Canberk xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak xx, Erhan Şentürk xx (Bahattin dk. 83 xx), Onur Eriş x (Enes dk. 54 xx), İlyas Yavuz xxx (Savaş dk 78 x), Abdülkadir Özden xx
İnegölspor: Şener Özcan x, Gökhan Kurumuş x, Yaşar Çetin x, Cengiz Ötgün x (Ahmet Şahin dk. 64 x), Serhat Mermer xx, Emirhan x, Osman Torun x (Erdi dk. 85 ?), Enes Bayır x, Volkan Altınsoy xx, Yasin Arslan x, Fatih Üge x
Goller: İlyas (dk. 3), (dk. 61), Bahattin (dk. 86) (Yılport Samsunspor )
Sarı kartlar: Canberk, Nuri (Yılport Samsunspor), Cengiz, Enes, Ahmet Şahin, Fatih (İnegölspor)
YORUM YAZ