TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Oğuz x, Onur İçyer xx, Ahmet Deveci xx

Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erkam xx, Nuri Terliksiz xx, Aytaç Sulu xx, Canberk xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak xx, Bahattin Köse xx(Samet dk. 76 x), Ramazan Çevik xx(Onur dk. 79 ?), İlyas Yavuz xx (Yılmaz dk. 63 x), Abdülkadir Özden xx

Niğde Anadolu FK: Ali Yanar x, Seydi Kayasoy x, Yusuf Arslan x, İsmail Güven x (İzlem dk. 46 x), Selçuk Öztürk x (Enis dk. 76 x), Mustafa Özyaşar xx, Olcay Turhan xx, Musa Aktaş x, Alper Duruk x (Fatih dk. 59 x), Berkay Görmez xx, Hamit Kulya x

Goller: Bahattin (dk.8), İlyas (dk.50) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Aytaç (Yılport Samsunspor), Berkay (Niğde Anadolu FK)

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