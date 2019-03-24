TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 0
TFF 2.24 Mart 2019 Pazar 17:04
TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Oğuz x, Onur İçyer xx, Ahmet Deveci xx
Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erkam xx, Nuri Terliksiz xx, Aytaç Sulu xx, Canberk xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak xx, Bahattin Köse xx(Samet dk. 76 x), Ramazan Çevik xx(Onur dk. 79 ?), İlyas Yavuz xx (Yılmaz dk. 63 x), Abdülkadir Özden xx
Niğde Anadolu FK: Ali Yanar x, Seydi Kayasoy x, Yusuf Arslan x, İsmail Güven x (İzlem dk. 46 x), Selçuk Öztürk x (Enis dk. 76 x), Mustafa Özyaşar xx, Olcay Turhan xx, Musa Aktaş x, Alper Duruk x (Fatih dk. 59 x), Berkay Görmez xx, Hamit Kulya x
Goller: Bahattin (dk.8), İlyas (dk.50) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Aytaç (Yılport Samsunspor), Berkay (Niğde Anadolu FK)
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