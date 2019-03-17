TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Bayrampaşa: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Bayrampaşa’yı 2-0 mağlup etti.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Burak Cansız xx, Cemal Tunç xx

Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Enes İslam xx, Nuri Terliksiz xx, Aytaç Sulu xxx, Canberk x (Bahattin dk. 80 ?) Okan Dernek xxx, Oğuz Gürbulak x (Yılmaz dk. 81 ?), Erhan Şentürk x, Samet Asatekin x (Ramazan dk. 57 x), İlyas Yavuz xx, Abdülkadir Özden x

Bayrampaşa: Sercan Çobanoğlu x, Güray Fırat x, Gürcan Gözüm x, Tufan x (Hakan Yüce dk. 60 x), Evren Kilarci xx, Gökay İravul xx (Ömercan dk. 82 ?), İsa Akgöl xx, Sercan Uslu xx, Fatih Kara x, Tayyib Kanarya x, İbrahim Köse x (Ali Kuleli dk. 74 x)

Goller: Okan Dernek (dk. 90+4), Bahattin (dk. 90+7) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Erhan Şentürk (dk. 63) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Samet, Oğuz, İlyas, Ramazan, Okan (Yılport Samsunspor), Güray, Gürcan, Gökay, İsa (Bayrampaşa)

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