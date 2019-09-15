TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 3-0 yendi.



Stat: Van Atatürk

Hakemler: Erhan Kutlu xx, Kerem Candaş xx, Mehmet özer xx

Van Spor FK: Asil Kaan Güler xx, Batuhan Er xxx, Serdar Cansu xxx, Samet Cantürk xx (Yakup Demir dk. 71 x), Tunç Murat Behram xx (Barış Gök dk. 60 x), Osman Torun xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Sefa Küpeli xxx, Burçak Özkanca xxx, Oktay Aydın xx (Timuçin Aşçıgil dk. 57 xx), Barış Sağır xx,

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Kandemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Arda Belen x, Sezer Gündüz x, Emre Eser x, Fatih Tultak x, Melih Berat Arslan x, Doğukan Sabih Toksöz x (Toykan Topuz dk. 57 x), Abdullah Sezgin x, Cihan Aydın x (Ömer Faruk Yılmaz dk. 70 x), Fatih Kızılay x, Batuhan Kurt x (Nazmican Başkara dk. 76 x)

Teknik Direktör: İsmail Demirci

Goller: Tunç Murat Behram (dk. 28), Batuhan Er (dk. 36), Sefa Küpeli (dk. 69) (Van Spor FK)

Sarı kartlar: Oktay Aydın, Serdar Cansu (Van Spor FK), Batuhan Kurt (Kardemir Karabükspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.