TFF 2. Lig: UTAŞ Uşakspor: 2 - Gümüşhanespor: 2 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Gümüşhanespor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.



Stat: 1 Eylül

Hakemler: Ozan Bileyci xx, Mücahit Değermenci xx, Samet Özkul xx

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Kerem Çağatay x, Murat Gürbüzerol x (Özgen Erdem dk.79 ?), Emrah Uzun xx, Oğuzhan Kayar xx (Oğuzhan Yıldırım dk.83 ?), Fatih Aydın xx, Tayfur Emre Yılmaz xx, Nuri Melih Mursal xx, Muhammed Rıdvan Özdemir xx, Semih Beyaz xx, Hikmet Balioğlu xxx

Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Muharrem Efe xx, Enver Yıldız xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Sancar Yıldırım x (Tekin Adar dk.59 x), Mert Çakar x (Mehmet Menderes Önkuzu dk.58 xx), Hüseyin Altuğ Taş xx, Ahmet Güven x, Tuğay Adamcıl x (Hasan Kaşıkara dk.78 x), Kadir Ari xx

Goller: Emrah Uzun (pen.) (dk.4), Tayfur Emre Yılmaz (dk. 60) (UTAŞ Uşakspor) Mehmet Menderes Önkuzu (dk.69), Kadir Ari (dk.90) (Gümüşhanespor)

Sarı kart: Kerem Çağatay, Rıdvan Özdemir (UTAŞ Uşakspor) Muharrem Efe, Kadir Ari (Gümüşhanespor)

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