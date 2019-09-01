TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Hekimoğlu Trabzonspor’a 3-1 yenildi.



Stat: Tarsus Şehir

Hakemler: Alper Oran xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Yasin xxx, Samet Eker x (Emir Can dk. 66 x), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx (Artun dk. 79 x), Yılmaz xx (Emir Kaan dk. 88 ?), Alperen xx, İbrahim xx, Yakup xx, Sefa xx, Onur xx

Hekimoğlu Trabzonspor: Bekir xx, Miraç xx, Maksut xx, Oğuzhan xxx (Taha Gür dk. 79 x), Samet Yalçın xxx, Dede xxx, Muhammet xx (Ali Aydemir dk. 66 x), Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan xx, Murat Cem xx (Emrullah dk. 63 x)

Goller: Samet (dk. 40) (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan (dk. 79), Dede (dk. 83), Samet Yalçın (dk. 67) (Hekimoğlu Trabzonspor)

Sarı kartlar: Nurullah, Onur (Tarsus İdman Yurdu), Volkan, Samet Yalçın, Oğuzhan, Miraç, Bahadır (Hekimoğlu Trabzonspor)

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