TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 6 - Kardemir Karabükspor: 1 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kardemir Karabükspor‘u 6-1 mağlup etti.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Alpaslan Şen xxx, Sedat Yavanoğlu xxx, Kenan Özcan xxx

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Turgut Selim Özdemir xx, Taner Yalçın xxx, Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xx, Burak Asan x (Gencay Erten dk. 59 x), Serkan Yavuz x (Mehmet Fatih Ayık dk. 78 x), Kerem Kaya xx, Şevki Çınar xxx (Mustafa Aydoğdu dk. 68 x), Ömer Faruk Ermeç xxx, Fatih Çolak xx

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Arda Belen xx, Emre Eser xxx (Toykan Topuz dk. 76 x), Berkay Yılmaz xx, Ömer Çelik xx (Melih Arslan dk. 46 x), Fatih Tultak xx, Abdullah Sezgin xxx, Cihan Aydın x, Fatih Kızılay xx (Barbaros Kılıç dk. 61 x), Berk Kervankıran x, Batuhan Kurt xx

Goller: Ercüment Eray Ataklı (dk. 13 ve 74), Ömer Faruk Ermeç (dk. 15 ve 21 pen.), Mustafa Aydın (dk. 60 ve 90+1) (Sivas Belediyespor), Melih Arslan (dk 78.) (Kardemir Karabükspor)

Kırmızı kart: Berk Kervamkıran (dk. 43) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Fatih Çolak, Burak Asan, Şevki Çınar, Kerem Kaya (Sivas Belediyespor), Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor)

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