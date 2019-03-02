TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1
TFF 2.02 Mart 2019 Cumartesi 16:10
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: İlker Yasin Avcı xxx, Mehmet Vargün xxx, Şenol Bektaş xxx
Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün xx, Murat xx, Serkay xx, Güray xx (Emre dk. 80 ?), Serkan Yavuz xx, Alperen xx (Gökhan dk. 73 x), Ali xx, Kerem xx, Alpay xx (Eray dk. 66 x), Mustafa xx, Ömer Faruk xx
Teknik Sorumlu: Şenol Kürkçüoğlu
Tokatspor: Akın xx, Emrah xx, Azat xx, Onur xx, Noyan xx, Ömer Kandemir xx, Ömer Alp Kulga xx, Anıl xx, Berat xx (Muhammet dk. 58 xx), Doğan xx (Fırat dk. 67 xx), Ahmet xx (Enes dk. 86 ?)
Teknik Sorumlu: Hasan Akçaylı
Goller: Ali (dk. 87) (Sivas Belediyespor), Fırat (dk. 83) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Gökhan (Sivas Belediyespor), Ahmet, Ömer Kandemir, Ömer Alp Kulga(Tokatspor)
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