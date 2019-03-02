0553 313 94 23

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1

TFF 2.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:10
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: İlker Yasin Avcı xxx, Mehmet Vargün xxx, Şenol Bektaş xxx


Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün xx, Murat xx, Serkay xx, Güray xx (Emre dk. 80 ?), Serkan Yavuz xx, Alperen xx (Gökhan dk. 73 x), Ali xx, Kerem xx, Alpay xx (Eray dk. 66 x), Mustafa xx, Ömer Faruk xx


Teknik Sorumlu: Şenol Kürkçüoğlu


Tokatspor: Akın xx, Emrah xx, Azat xx, Onur xx, Noyan xx, Ömer Kandemir xx, Ömer Alp Kulga xx, Anıl xx, Berat xx (Muhammet dk. 58 xx), Doğan xx (Fırat dk. 67 xx), Ahmet xx (Enes dk. 86 ?)


Teknik Sorumlu: Hasan Akçaylı


Goller: Ali (dk. 87) (Sivas Belediyespor), Fırat (dk. 83) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Gökhan (Sivas Belediyespor), Ahmet, Ömer Kandemir, Ömer Alp Kulga(Tokatspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Abalı Denizlispor: 2
    1. Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı..
    2. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG..
    3. Baradey'den "Biltaci'ye sağlık..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş..
    5. Futbol: TFF 3. Lig
    6. Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı hazırlığı
    7. Rusya Savunma Bakanı Hintli..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir..
    9. Doğanyol’dan Cumhur ittifakına tam..
    10. Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı..
    11. 'Darbeci Sisi, diktatör Mübarek'ten..
    12. Türk Telekom’dan abonelerine uyarı
    13. Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan..
    14. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
    15. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
    16. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
    18. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
    19. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
    20. Bursaspor-DG Sivasspor maçında..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...