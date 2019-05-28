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TFF 2. Lig play-off finali

- Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı

28 Mayıs 2019 Salı 21:59
TFF 2. Lig play-off finali


BURSA (AA) - TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı maça dakikalar kala, Sakaryaspor taraftarları tribünde meşaleler yakarak, yeşil zemine attı.

Sahaya atılan onlarca meşaleden dolayı stadı bir anda yoğun bir duman kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, başlama vuruşunun bekletilmesini istedi.

Yaklaşık 12 dakikalık bir gecikmenin ardından stadı kaplayan meşale dumanlarına rağmen maç başladı.



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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:59
  1. Bursa
  2. meşale
  3. Sakaryaspor

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