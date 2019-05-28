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TFF 2. Lig Play-Off Final: Sakaryaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2

TFF 2.

28 Mayıs 2019 Salı 23:45
TFF 2. Lig Play-Off Final: Sakaryaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2

TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-0 Fatih Karagümrük’ün üstünlüğüyle sona erdi. Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor’un ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu.



Maçtan dakikalar


18. dakikada Ufuk’un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Oğuz son anda kornere çeldi.


37. dakikada Erkan’ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet’in şutu yandan auta çıktı.


45. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Turgut Doğan’ın şutunu Oğuz Çalışkan çeldi. Dönen topta Mehmet’in boş kaleye gönderdiği şutu son anda Berkay kayarak müdahale etti.


69. dakikada Selçuk’un ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


85. dakikada Hacı Ömer’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk İsmail’in kafa vuruşunda top direğin hemen üzerinden auta çıktı.


87. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Erkan’ın pasında Ahmet Aras topu boş kaleye gönderdi. 0-2



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xx


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan x, Ferit Erişçi xx, Berkay Can Değirmencioğlu x (Umut Sözen dk. 84 ?), Ümit Yasin Arslan x, Canberk Ömer Özdemir x, Oğuz Kocabal x, Ferhat Yazgan xx, Zahit Fındık x, Serkan Odabaşoğlu x (Hacı Ömer Doğru dk. 71 xx), Dilaver Güçlü xx, Berk İsmail Ünsal x


Yedekler: Aykut Berat Yıldız, Savaş Tağa, Tevfik Köse, Hakkı Can Aksu, Görkem Şimşek


Teknik Direktör: Şaban Yıldırım


Fatih Karagümrük: Tarık Çetin xx, Ramazan Civelek xxx, Fatih Kuruçuk xx, Abdulhamit Yıldız xx, Bilal Aziz Özer xx, Çağrı Ortakaya xx (Selçuk Alibaz dk. 65 xxx), Barış Özbek xxx, Erkan Zengin xxx, Ufuk Akyol xx, Turgut Doğan Şahin xx (Şenol Can 90+2 ?), Mehmet Batdal xx (Ahmet Aras dk. 78 xxx)


Yedekler: Murat Hacaoğlu, Selçuk Alibaz, Ali Fırat Okur, Uğur Daşdemir, Tuğrul Erat


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


Goller: Selçuk Alibaz (dk. 69), Ahmet Aras (dk. 87) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Oğuz Kocabal (Sakaryaspor), Erkan Zengin, Ahmet Aras, Bilal Aziz Özer (Fatih Karagümrük)

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:45
  1. doğa

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