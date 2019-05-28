TFF 2. Lig Play-Off Final: Sakaryaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) TFF 2.

TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük, Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede özellikle Sakaryaspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Müsabakanın santra vuruşu öncesi meşale yakan Sakaryaspor taraftarları sahaya patlayıcı madde attı. Bu sebepten dolayı stadyumu dumanlar kaplarken, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan karşılaşmayı 12 dakika geç başlattı.

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