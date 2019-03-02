TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 3 - Bandırmaspor Baltok: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor Baltok’u 3-0 mağlup etti.



Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Sinan Bilen xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf xx, Emir xx, Umut xx, Cem x (Yaser dk. 62 xx), Mehmet xx, Oğuzhan xx, Erhan xx, Zafer x (Musa Sinan dk. 68 xxx), İsmail Haktan xxx, Salih xx, Sinan x (Fatih dk. 78 xx)

Bandırmaspor Baltok: Zülküf x, Erdi x (Haluk dk. 81 x), Yusuf x, Mehmet Gürkan x (Batuhan dk. 59 x), Mete xx, Fatih x (Deniz dk. 78 x), Oğulcan x, Şevket xx, Taner x, Fatih x, Üstün x

Goller: İsmail Haktan (dk. 73 ve 90), Musa (dk. 90+4) (Manisa BBSK)

Sarı kart: Cem (Manisa BBSK)

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