TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 1- Fethiyespor: 2 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32’nci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde karşılaştığı Fethiyespor’a 2-1 yenildi.



Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Yasin Kol xx, Muhammet Yumak xx, Cemal Alpay xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf xx, Alper xx, Ufukhan xx (Dk 32 Erman xx), Oğuzhan xx, Erhan xx, Emir xx, Sami Can xx (Dk 46 Umut Kaya xx), Cem xx, İsmail Haktan xx, Çağrı xx (Dk 60 Onur Kolay x), Sinan xx

Fethiyespor: Übeyd xx, Medeni xx, Erdi xx, Fethi xxx, Recep xx, Cumhur xx (Dk46 Sefa xx), Alican xxx, Onur Okan xx, Abdullah x,Anıl xx (Dk 65 Oktay Delibalta xx), Yakup xx (Dk 82 Onur Garip ?)

Sarı Kartlar: Ufukhan, Cem (Manisa BBSK), Cumhur, Onur Okan, Sefa, Fethi (Fethiyespor)

Goller: Dk. 29 Ufukhan (Manisa BBSK), dk. 38 Alican, dk. 67 Fethi(Fethiyespor)

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