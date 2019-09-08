TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Niğde Anadolu FK- Vanspor FK: 0-1 TFF 2’nci Lig Grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK, konuk ettiği Vanspor’a 1-0 yenildi.

TFF 2’nci Lig Grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK, konuk ettiği Vanspor’a 1-0 yenildi.

Stat: Niğde 5 Şubat Stadı

Hakemler: Hasan Kaçar xx, Fatih Pazı xx, Nurettin Taşkesen xx

Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe xx, Berkay Tekin x (dk.67 Berkim Taşkın x), Berkehan Biçer xx, Recep Yemişci xx, Hakkı Peker xx, Metehan Yılmaz xx, Ramazan Övüç xx, Emirhan Özyaşar xx, (dk.78 Kadir Yurttadur x), Enis Durak xx, Altar Han Hidayetoğlu xx (dk.85 Aykut Çolakoğlu x), Hakkı Yıldız xx,

Vanspor FK: Salih Şenbaş xxx (dk.27.Asil Kaan Güler x), Serdar Cansu xxx, Burçak Özkanca xxx, Samet Cantürk xxx, Barış Gök xxx, Oktay Aydın xxx, Timuçin Aşcıgil xxx (dk.64 Barış Sağır xx), Sefa Küpeli xxx, Mehmet Sıddık İstemi xxx, Batuhan Erxxx (dk.77 Tunç Murat Behram xx), Osman Torun xxx

Goller: Batuhan Erdk.10 (Vanspor FK)

Sarı kartlar : Metehan Yılmaz (dk.37) (Niğde Anadolu FK)

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