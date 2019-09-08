0553 313 94 23

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Niğde Anadolu FK- Vanspor FK: 0-1

TFF 2’nci Lig Grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK, konuk ettiği Vanspor’a 1-0 yenildi.

08 Eylül 2019 Pazar 21:03
TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Niğde Anadolu FK- Vanspor FK: 0-1

TFF 2’nci Lig Grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK, konuk ettiği Vanspor’a 1-0 yenildi.


Stat: Niğde 5 Şubat Stadı


Hakemler: Hasan Kaçar xx, Fatih Pazı xx, Nurettin Taşkesen xx


Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe xx, Berkay Tekin x (dk.67 Berkim Taşkın x), Berkehan Biçer xx, Recep Yemişci xx, Hakkı Peker xx, Metehan Yılmaz xx, Ramazan Övüç xx, Emirhan Özyaşar xx, (dk.78 Kadir Yurttadur x), Enis Durak xx, Altar Han Hidayetoğlu xx (dk.85 Aykut Çolakoğlu x), Hakkı Yıldız xx,


Vanspor FK: Salih Şenbaş xxx (dk.27.Asil Kaan Güler x), Serdar Cansu xxx, Burçak Özkanca xxx, Samet Cantürk xxx, Barış Gök xxx, Oktay Aydın xxx, Timuçin Aşcıgil xxx (dk.64 Barış Sağır xx), Sefa Küpeli xxx, Mehmet Sıddık İstemi xxx, Batuhan Erxxx (dk.77 Tunç Murat Behram xx), Osman Torun xxx


Goller: Batuhan Erdk.10 (Vanspor FK)


Sarı kartlar : Metehan Yılmaz (dk.37) (Niğde Anadolu FK)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 21:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
    1. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    2. Dinar’da trafik kazası: 1’i ağır 6..
    3. Hollanda'da iklim protestosu
    4. Kırıkkale’de trafik kazası: 5 kişi..
    5. Başkan Erdoğan Bülent Tüfenkci'nin..
    6. Stratonikeia Antik Kenti'ndeki camide..
    7. Diyarbakır'da bir ilk! Ulaşım ücretsiz..
    8. Bakan Pakdemirli, Rusya'nın yangın..
    9. Şehit güvenlik korucusu tekbirlerle..
    10. Elazığspor, Sakaryaspor engelini tek..
    11. Kızının düğününe giderken kazada öldü
    12. Tekerlekli Sandalye'de Avrupa üçüncüsü..
    13. TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 -..
    14. TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 -..
    15. Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil..
    16. TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 -..
    17. Tokat'ın Zile ilçesinde yangında 7..
    18. TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Niğde Anadolu..
    19. 'Sivasspor maçıyla birlikte tekrar üst..
    20. Türkiye Yeni Zelanda maçı ne zaman..
    21. Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı ne..
    22. Formula 1'de zafer Leclerc'in!
    23. Diyarnakır'da belediye araçları,..
    24. Traktör takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
    25. Çavuşoğlu: Kimse bizim..
    26. Cengiz Alğan, dikkatleri o akşama..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atan..
    28. 13 yaşındaki minik futbolcu derede..
    29. Sinop’ta akıntıya kapılan genci arama..
    30. Beylikdüzü’deki yangın kontrol altına..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti