TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Menemen Belediyespor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 3 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Menemen Belediyespor, sahasında Etimesgut Belediyespor’a 3-2mağlup oldu.



Stat: İlçe

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Özcan Sultanoğlu xx, Emre Doğu xx

Menemen Belediyespor: Necati Yılmaz x, Semih Ceylan x (dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu ?), Talha Yazgan xx, Mahmut Bilir x (dk. 85 Tayfun Aydoğan ?), Alberk Koç xx, Taşkın Çalış xx, Murat Erdemir x (dk. 70 Hüseyin Çolak x), Okan Baydemir x, Rıdvan Koçak x, Mustafa Şen xx, Ali Özgün x

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert xx, Eyüpcan Delibalta xx, Aleattin Batuhan xxx, Ömer Esenkaya xx, Ahmet Kaan xx (dk. 56 Sabri Turgut x), Samet Yalçın xx, Caner Yılmaz xxx, Mehmet Atik xx (dk. 89 Mehmet Bektaş ?), Muhammet Emre xx (dk. 46 Ahmet Sarı xx, Burak Çolak xx, İbrahim Alan xx

Goller: Mustafa Şen (dk. 13), Taşkın (dk. 30) (Pen.) (Menemen Belediyespor), İbrahim Alan (dk. 45), Ahmet Sarı (dk. 64),Mehmet Atik (dk. 70) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı Kartlar: Rıdvan, Taşkın (Menemen Belediyespor), Eyüpcan, Burak (Etimesgut Belediyespor)

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