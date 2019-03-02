TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor:0 - 0 Tuzlaspor
TFF 2.02 Mart 2019 Cumartesi 16:39
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Yavuz Bahadır Orduxxx, İsmail Taygu Tasalı xxx
Fethiyespor: Übeyd xxx, Recepxx, Alper xx (Dk 78 Anıl x), Cumhur xx, Fethi xx, Emre xx, Sefa xx (Dk.70 Mertcan x), Yakup Ramazan xx, Alican xx (Dk.90 Onur ), Medeni xxx, Abdullah xx
Tuzlaspor: Bayram xxx, Bülent xx, Gökcan xx (D.90 Taner ), Sadık xx (Dk 81 Doğan x), Murat xx, Mehmet Özdıraz xx, Muhammet xx (Dk.81 Berat x), Mehmet Ozan xx, Erdinç xx, Tarık xx, Erdi xx
Sarı Kartlar: Dk.39 Alper, Dk. 57 Emre, Dk. 72 Fethi, Dk.90 Yakup Ramazan (Fethiyespor) Dk. 45 Erdi, Dk. 62 Tarık (Tuzlaspor)
Kırmızı Kartlar Dk. 67 Erdi (Tuzlaspor)
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