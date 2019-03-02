TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor:0 - 0 Tuzlaspor TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Yavuz Bahadır Orduxxx, İsmail Taygu Tasalı xxx

Fethiyespor: Übeyd xxx, Recepxx, Alper xx (Dk 78 Anıl x), Cumhur xx, Fethi xx, Emre xx, Sefa xx (Dk.70 Mertcan x), Yakup Ramazan xx, Alican xx (Dk.90 Onur ), Medeni xxx, Abdullah xx

Tuzlaspor: Bayram xxx, Bülent xx, Gökcan xx (D.90 Taner ), Sadık xx (Dk 81 Doğan x), Murat xx, Mehmet Özdıraz xx, Muhammet xx (Dk.81 Berat x), Mehmet Ozan xx, Erdinç xx, Tarık xx, Erdi xx

Sarı Kartlar: Dk.39 Alper, Dk. 57 Emre, Dk. 72 Fethi, Dk.90 Yakup Ramazan (Fethiyespor) Dk. 45 Erdi, Dk. 62 Tarık (Tuzlaspor)

Kırmızı Kartlar Dk. 67 Erdi (Tuzlaspor)

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