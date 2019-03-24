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TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Sarıyer: 0

Kastamonuspor 1966, TFF 2.

24 Mart 2019 Pazar 18:34
TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Sarıyer: 0

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sahasında konuk ettiği Sarıyer’i 2-0 yendi.



Stat: Gazi


Hakemler: Bilal Köseoğlu xxx, Sedat Yavanoğlu xxx, Mehmet Şengül xxx


Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Abdulaziz Solmaz xxx (Ahmet Bahçıvan dk. 90 ?), Ozan Kılıçoğlu xx (Ayhan Gürbüz dk. 60 x), Erkan Taşkıran xxx, Muhammed Haşim Çoban xxx, Soner Dikmen xxx, Kemal Tokak xx, Artun Akçakın xxx, Yakup Yiğit xx, Yasin Yener xx (Faruk Öcal dk. 66 x), Bahadır Can Avcı xx


Sarıyer: Ali Türkan xx, Feyyaz Belen xx, Yaser Yıldız ? (İskender Alın dk. 11 xx), Nuri Fatih Aydın xx, Özgür Çelik xxx, Hakki İsmet Şimşek xx (Ali Kucik dk. 63 xx), Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bak xx, Serkan Balcı xx, Samet Katanalp xxx, Bertul Kocabaş xx (Alim Karlak dk. 71 x)


Goller: Artun Akçakın (dk. 46), Soner Dikmen (dk. 82) (Kastamonuspor 1966)


Kırmızı Kart: Erkan Taşkıran (dk. 60) (Kastamonuspor 1966)


Sarı Kartlar: Yasin Yener, Artun Akçakın, Soner Dikmen (Kastamonuspor 1966), Serkan Balcı, Samet Katanalp, Abdullah Karmil, Hakkı İsmet Şimşek (Sarıyer)

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:34
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