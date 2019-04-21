TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 1 - Sakaryaspor: 1 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Gazi

Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Uygar Bebek x, Ali Tuna x

Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Mustafa Çakır xxx, Abdullaziz Solmaz xxxx, Erkan Taşkıran xxxx, Şaban Özel xx, Soner Dikmen xx (Senan Akaydın dk. 90 ?), Kemal Tokak xx, Bulut Kaya xx, Artun Akçakın xxx (Yakup Yiğit dk. 90 ?), Yasin Yener xx (Ozan Kılıçoğlu dk. 65 x), Bahri Can Avcı xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xxx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xxx, Oğuz Kocabal xx (Tevfik Köse dk. 79 x), Berk İsmail Ünsal xxxx, Ferhat Yazgan xx, Ümit Yasin Arslan xx, Dilaver Güçlü xxxx, Zahit Fındık xx, Ferit Erişçi xxx, Berkay Can Değirmencioğlu xx

Teknik Direktör: Şaban Yıldırım

Goller: Erkan Taşkıran (dk. 42) (Kastamonuspor 1966), Berk İsmail Ünsal (dk. 52) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Şaban Özel, Soner Dikmen, Bulut Kaya, Artun Akçakın, Yasin Yener, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966), Serkan Odabaşoğlu, Ferhat Yazgan, Oğuz Kocabal (Sakaryaspor)

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