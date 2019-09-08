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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2.

08 Eylül 2019 Pazar 21:03
TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Etimesgut Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan xxx, Cemalettin Gündoğdular xxx, Oğuz Akyüz xxx


Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Arda Belen xx, Emre Eser xxx, Sezer Gündüz xx, Ömer Çelik xx (Nazmican Başkara dk. 74 x), Melih Aslan x, Doğukan Sabih Toksöz xx (Toykan Topuz dk. 81 ?),Ömer Faruk Yaylacı xx, Abdullah Sezgin xx, Barbaros Kılıç xx (Fatih Kızılay dk. 65 x), Batuhan Kurt xx


Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Götepe xx, Makail Koçak xx, Ahmet Ergün xx, Akın Akman xx (Burak Çolak dk. 63 x) , Gökay Iravul xx (Ömer Esenkaya dk. 87 ?), Hasan Ahmet Sari xxx (Lokman Erdoğan dk. 18 x), Eyüpcan Delibalta xx, İbrahim Alan xx, Erçin Ilgaz xx, Alaettin Tur xx, Mehmet Atik xx


Gol: Hasan Ahmet Sari (dk. 12) (Etimesgut Belediyespor)


Kırmızı kart: Eyüpcan Delibalta (dk. 90+3) (Etimesgut Belediyespor)


Sarı kartlar: Doğukan Sabih Toksöz, Emre Eser, Sezer Güdüz, Nazmican Başkara, Arda Belen (Kardemir Karabükspor), Gökay Iravul, Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor)

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 21:03
  1. doğa

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