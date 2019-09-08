TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 1 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Etimesgut Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan xxx, Cemalettin Gündoğdular xxx, Oğuz Akyüz xxx

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Arda Belen xx, Emre Eser xxx, Sezer Gündüz xx, Ömer Çelik xx (Nazmican Başkara dk. 74 x), Melih Aslan x, Doğukan Sabih Toksöz xx (Toykan Topuz dk. 81 ?),Ömer Faruk Yaylacı xx, Abdullah Sezgin xx, Barbaros Kılıç xx (Fatih Kızılay dk. 65 x), Batuhan Kurt xx

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Götepe xx, Makail Koçak xx, Ahmet Ergün xx, Akın Akman xx (Burak Çolak dk. 63 x) , Gökay Iravul xx (Ömer Esenkaya dk. 87 ?), Hasan Ahmet Sari xxx (Lokman Erdoğan dk. 18 x), Eyüpcan Delibalta xx, İbrahim Alan xx, Erçin Ilgaz xx, Alaettin Tur xx, Mehmet Atik xx

Gol: Hasan Ahmet Sari (dk. 12) (Etimesgut Belediyespor)

Kırmızı kart: Eyüpcan Delibalta (dk. 90+3) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Doğukan Sabih Toksöz, Emre Eser, Sezer Güdüz, Nazmican Başkara, Arda Belen (Kardemir Karabükspor), Gökay Iravul, Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.