TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2- Afjet Afyonspor: 2 TFF 2 Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Afjet Afyonspor karşılaştı.

TFF 2 Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Afjet Afyonspor karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Erdem Temel xx, Emir Eray Eyisoy xx, Uğur Önay xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan xx, Bahadır xx, Dede Çelik xx, Miraç xx, Volkan xx , Samet xx, Oğuzhan xx, Murat Cem Akpınar x (Caner Aktaş dk. 67 x), Maksut xx (Taha Gür dk. 81 ?), Muhammet xx (Ali Aydemir dk. 57 x),Taha Balcı xx

Yedekler: Gökhan, Hakan, Emrullah, Emre Akgün

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Caner xx, Mehmet Tayfun xx, Fatihxx, İsmet xx, Ali Kılıç xx, Doğan Ateş xx, Aykut Uluç x (Ömer Çelik dk. 83 ?), Mehmet Tosun xxx (Enes dk. 70 x), Nazmi xx, Aykut Çift x (Bayram dk. 87 ?)

Yedekler: Mustafa Gürbüz, Bayram, Emre Tosun, Ramazan, Fatih Tutulmaz

Teknik Direktör: Hakan Bozdağ

Goller: Volkan (dk. 12), Taha Balcı (dk. 72 Pen.) (Hekimoğlu Trabzon FK), Mehmet Tosun (dk. 21, 66) (AfJet Afyonspor)

Kırmızı Kart: Ali Kılıç (dk. 77)

Sarı Kartlar: Oğuzhan, Samet (Hekimoğlu Trabzon FK), Ali Kılıç (Afjet Afyonspor)

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