TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - İnegölspor: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 31. haftasında Gümüşhanespor, sahasında İnegölspor’u 1-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Sefa Özcan xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx (Tugay Adamcıl dk. 77 xx), Kadir Ari xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Hüseyin Altuğ Taş xx (Enver Yıldız dk. 90 ?), Burak Sarı xx (Murat Kayalı dk. 68 xx), Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Hasan Kaşıkara xx

Yedekler: Mesut Balkan, Burak Demireğen, Tekin Adar, İlke Tankul

Teknik Direktör: Metin İlhan

İnegölspor: Mustafa Güngör xx, Gökhan Kurumuş xx, Yaşar Çetin xx, Serhat Mermer xx, Erdi Can Şehit xx (Melih Hortum dk. 72 xx), Ömer Faruk Çalışkan xx (Emin Asım Kaya dk. 78 xx), Osman Torun xx, Volkan Altınsoy xx, Yasin Görkem Arslan xx, Fatih Üge xx (Çağkan Çakır dk. 65 xx), Yasin Yılmaz xx

Yedekler: Sabri Gündoğan

Gol: Hasan Kaşıkara (dk. 18) (Gümüşhanespor)

Sarı kart: Ömer Faruk Çalışkan (İnegölspor)

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