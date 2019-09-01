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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Samsunspor: 2

TFF 2.

01 Eylül 2019 Pazar 18:03
TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Samsunspor: 2

TFF 2. Lig, Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor, sezonun ilk müsabakasında sahasında konuk ettiği Samsunspor A.Ş’ye 2-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Gürel Uzuner xx, Ejder Yapıcı xx, Vural Gül xx


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx, Tekin Adar xx (İlke Tankul dk. 61 xx), Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Burak Sarı xx (Murat Kayalı dk. 80 ?), Mert Çakar xx, Sancar Yıldırım xx, Furkan Mızrak xx


Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Caner Arıcı xx, Aytaç Sulu xx, Yalçın Kılınç xx, Guido Koçer xx (Enes İslam İlkin dk. 60 xx), Oğuz Gürbulak xx, Atabey Çiçek xx (Erkam Reşmen dk. 85 ?), İlyas Kubilay Yavuz xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Meral xx, Samet Asatekin xx (Samed Hakan Kılıç dk. 69 xx)


Goller: İlyas Kubilay Yavuz (dk. 39 pen.), Samet Hakan Kılıç (dk. 90+5) (Samsunspor)


Kırmızı kartlar: Caner Arıcı (dk. 54), Ferhat Çulcuoğlu (dk.58) (Samsunspor), Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 89) (Gümüşhanespor)


Sarı Kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Sancar Yıldırım, Burak Sarı (Gümüşhanespor), Ferhat Çulcuoğlu, Caner Arıcı (Samsunspor)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 18:03
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