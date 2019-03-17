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TFF 2. Lig: Fethiyespor:2 - Sivas Belediyespor1

TFF 2.

17 Mart 2019 Pazar 17:07
TFF 2. Lig: Fethiyespor:2 - Sivas Belediyespor1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor ’u 2-1 mağlup etti.


Fethiyespor - Sivas Belediyespır maçını,Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiyespor başkanı Mustafa Ferican, Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Eser,Ak Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş, İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Nagihan Bulut, Sivas Belediyespor yöneticiler ile birlikte izledi. Havanın güzel olmasına rağmen karşılaşmaya ilgi geçtiğimiz haftalara göre daha az oldu. Yaklaşık bin kişi maçı izledi. Apaçi taraftar topluluğu maç boyunca Fethiyespor’a destek oldu.


Fethiyespor’da kaptan olarak sahaya Onur Okan çıktı. Alican Karadağ ve Oktay Delibalta yedek soyundu. Sivas Belediyespor’da Fethiyepor eski futbolcularından İbrahim Sürgülü takımının ilk on birinde yer aldı.


Maçtan Dakikalar


7. Dakikda Onur soldan sıfıra indi. Kale çizgisine yerden ortaladı, Serkan Yavuz topu çizgi üzerinden kepçeleyerek çıkardı.


10. Dakikada Alper sağdan ceza alanına yaklaşıp ortaladı, savunmanın kafalasından seken top ile Erdi bomboş buluştu yerden sert şutu üsten dışarı çıktı.


21. Dakikada Abdullah soldan cezaalanına ortaladı, Alper altı pasın üzerinde savunmaya rağmen topu düzeltip yerden sert vurdu. Top direğin dibinden dışarı gitti.


48. Dakikada Alperen ceza alanına girdiği anda Anıl tarafında düşürünce, hakem tesettür penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Güray topu kaleci Übeytin üzerinde ağlara gönderdi. 0-1


61. Dakikada Alperen alanı dışında topla buluştu sert vurdu, kaleci Übeyt topu güçlükle kornere attı.


71. Dakikada Abdullahın ortaladığı topa Ramazan vurdu top kaleye yöneldiğinde savunma topu elle kesince hakem penaltını gösterdi. Atışı kollan Oktay kalecinin solundan ağlar gönderdi. 1-1


82. Dakikada ceza sahası içince topla buluşan Oktay müsait durumdaki Abdullaha çıkardı, bu futbolcu yerden sert vurdu top ağlara gitti. 2-1


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Armağan Çekinmez xx, Okan Akbalxx


Fethiyespor: Übeyt x, Recep xx, Erdi xx, Alper xx,( Dk. 46 Anıl xx) Onur xx, ( Dk. 64 Oktay xx),Cumhur xx, Fethi xx, Sefa xx, Yakup Ramazan xx, (Dk. 86 Alican x), Medeni xx, Abdullah xxx


Sivas Belediyespor : Serkan Demirol xx, Berkay xx, Aykut xx,( Dk. 64 Ercüment x), Güray xx, Serkan Yavuz xxx, Alperen xxx, Ali xx, Kerem xxx, İbrahim xx, Mustafa xx, ( Dk. 86 Emrah x),Ömer xx (Dk. 79 Halil x)


Gol: Dk. 49 Güray, Dk.87 Halil ( Sivas Belediyespor), 71 Oktay, Dk. 82 Abdullah ( Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Dk. 29 Ömer Faruk ( Sivas Belediyespor), Dk. 64 Erdi ( Fethiyespor)

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:07
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