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TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Tuzlaspor: 1

TFF 2.

15 Eylül 2019 Pazar 17:46
TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Tuzlaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 3. hafta maçında B.Elazığspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’a 1-0 mağlup oldu.


Maçta Tuzlaspor’un iki golü de ofsayt gerekçesiyle değer kazanmazken, Elazığspor’da Teknik Direktör Sefer Yılmaz ile Kadir Taşoğlu 88. dakikada kırmızı kart gördü.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Alpaslan Şen xx, Mehmet Şengül xx, Kenan Özcan xx


Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Murathan Özen xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Onur Alsu xx, Ahmet Burak Solakel xx, Cengizhan Akgün xx, Kadir Bekmezci xx, Kadir Taşoğlu xx, Murat Ceylan xx (İzzet dk. 90 ?), Serdar Özbayraktar xx, Ömer Yıldız x (Selim Enes dk. 70 x)


Tuzlaspor: Bayram Olgun xx, Türker Toptaş xx, Yasin Yener xx, Doğan Can Otman xx, Bülent Uzun xx, Sadık Baş xxx, Muhammed Akarslan x(Mehmet dk. 63 x), Servan Taştan xx (Sefa dk. 83 x), Umut Sönmez xx, Kemal Tokak xx, Göksu Türkdoğan x (Murat dk. 68 x)


Gol: Sadık (dk. 85) (Tuzlaspor)


Kırmızı Kartlar: Kadir Taşoğlu (dk. 88) (Elazığspor)


Sarı Kartlar: Murat Ceylan (Elazığspor), Sadık (Tuzlaspor)

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:46
  1. doğa

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