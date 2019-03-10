TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 0 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu 1-0 mağlup etti.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Kargın xx, Emir Eray Eyisoy xx, Oğuz Akyüz xx

Bandırmaspor: Zülküf Özer xxxx, Adem Alkaşi xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Şevket Güngör xx (Mehmet Yeniler dk. 86 ?), Taner Yılmaz xx, Cihan Özkaymak xxx (Batuhan Karadeniz dk. 82 ?), Hakan Olkan xx, Haluk Türkeri xx (Deniz Ataç dk. 46 x)

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Gökhan Sinanoğlu xx, Okan Yıldız xx, Samet Eker xx, Nurullah Kaya xx (Emir Kaan Gültekin dk. 86 ?), Yılmaz Can Taşkıran xx, Emir Can Sayar xx, Onur Şirin xx, Aytaç Öden x (Abdurrahman Canlı dk. 22 x), İbrahim Hırçın xx, Muhammed Samed Karakoç xx

Gol: Cihan Özkaymak (dk. 9) (Bandırmaspor Baltok)

Sarı kartlar: Muhammed Samed Karakoç (Tarsus İdman Yurdu), Hakan Olkan, Üstün Bilgi, Mete Sevinç (Bandırmaspor Baltok)

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