TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 0
TFF 2.10 Mart 2019 Pazar 17:12
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu 1-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emre Kargın xx, Emir Eray Eyisoy xx, Oğuz Akyüz xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xxxx, Adem Alkaşi xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Şevket Güngör xx (Mehmet Yeniler dk. 86 ?), Taner Yılmaz xx, Cihan Özkaymak xxx (Batuhan Karadeniz dk. 82 ?), Hakan Olkan xx, Haluk Türkeri xx (Deniz Ataç dk. 46 x)
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Gökhan Sinanoğlu xx, Okan Yıldız xx, Samet Eker xx, Nurullah Kaya xx (Emir Kaan Gültekin dk. 86 ?), Yılmaz Can Taşkıran xx, Emir Can Sayar xx, Onur Şirin xx, Aytaç Öden x (Abdurrahman Canlı dk. 22 x), İbrahim Hırçın xx, Muhammed Samed Karakoç xx
Gol: Cihan Özkaymak (dk. 9) (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Muhammed Samed Karakoç (Tarsus İdman Yurdu), Hakan Olkan, Üstün Bilgi, Mete Sevinç (Bandırmaspor Baltok)
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