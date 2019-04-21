TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Menemen Belediyespor: 4 TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Menemen Belediyespor’a 4-1 mağlup oldu.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam xxx, Ejder Yapıcı xxx, Ahmet Ulu xxx

Bandırmaspor: Zülküf Özer x, Adem Alkaşi x, Samet Günhan x (Timur Karagülmez dk. 59 x), Yusuf Akyel xx, Üstün Bilgi x (Haluk Türkeri dk. 68 x), Mete Sevinç x, Şevket Güngör xx, Taner Yılmaz xx, Cihan Özkaymak x (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 46 x), Batuhan Karadeniz xx, Hakan Olkan x

Menemen Belediyespor: Necati Yılmaz xxx, Veli Çetin xxx, Taşkın Çalış xxx, Mustafa Şen xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 51 x), Umut Pusat xx (Tayfun Aydoğan dk. 70 ?), Alberk Koç xxx, Talha Yazgan xxx, Mahmut Bilir xxx (Murat Erdemir dk. 87 ?), Hüseyin Çolak xxx, Rıdvan Koçak xx, Okan Baydemir xx

Gol: Veli Çetin (dk. 43), Hüseyin Çolak (dk. 45), Mahmut Bilir (dk. 61), Hüseyin Çolak (dk. 84) (Menemen Belediyespor), Batuhan Karadeniz (dk. 63) (Bandırmaspor Baltok)

Kırmızı kartlar: Taner Yılmaz (dk. 87), Mete Sevinç (dk. 90) (Bandırmaspor Baltok)

Sarı kartlar: Taşkın Çalış, Hüseyin Çolak, Necati Yılmaz (Menemen Belediyespor), Adem Alkaşi, Şevket Güngör, M.Gürkan Öztürk, Hakan Olkan (Bandırmaspor Baltok)

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