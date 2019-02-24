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TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1- Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2.

24 Şubat 2019 Pazar 16:32
TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1- Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Adem Cinek xxx, Kerem Yükünç xxx, Ertan Demirci xxx


Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Adem Alkaşi xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Doğan Can Davas xx (Batuhan Karadeniz dk. 56 xx, Deniz Ataç dk. 90 ?), Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Mustafa Duman x (Erdi Öner dk. 77 x), Oğulcan Şahin x, Şevket Güngör xx, Hakan Olkan xx


Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe x, Mikail Koçak x (Hasan Ahmet Sarı dk. 73 x), Eyüpcan Delibalta x, İbrahim Alan x, Erçin Ilgaz x, Alaettin Batuhan Tur xx, Samet Yalçın x (Burak Çolak dk. 63 x), Caner Yılmaz x, Ömer Esenkaya xx, Akın Akman x, Mehmet Atik x (Mehmet Bektaş dk. 80 ?),


Gol: Batuhan Karadeniz (dk. 68) (Bandırmaspor Baltok)


Kırmızı kart: Hakan Olkan (dk. 70) (Bandırmaspor Baltok)


Sarı kartlar: Batuhan Karadeniz, Samet Günhan (Bandırmaspor Baltok)

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:32
  1. doğa

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