TFF 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta müsabakasında Ankara Demirspor evinde Yılport Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.





Stat: TCDD Ankara Demirspor

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Ahmet Şimşek xx, Murat Temel xx

Ankara Demirspor: Emre xx, İsmailx, Hakan x, Ramazan x, Hakan Vural Koçaslan x (Orhan dk. 65 xx), Safa xx, Serkan x (Akın dk. 76 x), Murat x (Umut dk. 55 x), Abdulsamet xx, Mustafa x

Yılport Samsunspor: Ahmet xxx, Oğuz, Ramazan xx (Savaş dk. 81 ?), İlyas x (Abdulkadir dk. 58 xxx), Erhan x, Nuri xx, Cenk xx, Erhan Kartal xxx, Okan xx, İshak xxx, Samet x (Bahattin dk. 42 xx)

Gol: Abdulkadir (dk. 60) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Abdulsamet, Umut (Ankara Demirspor)

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