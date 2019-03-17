TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 -Sancaktepe Belediyespor: 1 TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sancaktepe Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.



Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Necati Selçuk xx, Suha Adıyaman xx, Osman Baruk xx

Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek xxx, Ferat Yaşar xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Hasan Küçcük xx, Gökan Lekesiz xxx (Erkut Şentürk dk. 88 ?), Mehmet Sıddık İstemi xx, Oğuz Çetinkaya xx, Yusuf Yağmur x (Berat Han dk. 65 x), İlyas Akan xx,Nezir Özer xx (Furkan Yaman dk. 59 xxx), Bünyamin Yürür xx

Sancektepe Belediyespor: Emre Satılmış xx, Melik Derin xx, Berke Yılmaz xxx (Oğuzhan Kaylesiz dk. 85 ?), İrfan Akgün xx, Mert Örnek xx, Abdülkadir Akyıldız x (Dk. 61 İsmail Düzgün x), Muharrem Cinan xx, Bilal Yıldırım xx (Oğuz Matarcı dk. 73 x), Recep Burak Yılmaz xx, Erbay Eker xx, Can Demir Aktav xx

Goller: Gökhan Lekesiz (dk. 21) , Furkan Yaman (dk. 84) (Amed Sportif Faaliyetler), Berke Yılmaz (dk. 40) (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı kartlar: Nezir Özer, İlyas Akan (Amed Sportif Faaliyetler), İrfan Akgün, Melik Derin, Berke Yılmaz (Sancaktepe Belediyespor)

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