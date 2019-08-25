TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Giresunspor: 1 TFF 1.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında Giresunspor’u konuk etti. Mücadele, Ümraniyespor’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Nouri’nin sert şutu kaleciden döndü. Dönen topun sahibi olan Gökhan Süzen ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Çağlar Birinci’nin büyük hatasını iyi değerlendiren Bahadır, topu rakibinden aldı ve Emircan’a aktardı. Emircan da meşin yuvarlağı kolay pozisyonda filelerle buluşturdu. 2-0

36. dakikada Giresunspor atağında Rusescu’nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şut üstten auta çıktı.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Emircan’nın penaltı noktasına çevirdiği topa düzgün bir dokunuş yapan Gimbert, farklı üçe çıkaran golü kaydetti. 3-0

65. dakikada Del Valle’nin sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu Burak son anda kornere çeldi.

70. dakikada gelişen Giresunspor atağında Muhammed’in sol kanttan açtığı ortayı Ümraniye savunması uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Muhammed Reis, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1

73. dakikada Gomis’in sert şutunu kaleci Adriano sektirdi. Topu iyi takip eden Emircan, kendisinin ikinci takımının 4. golünü kaydetti.

76. dakikada Timur’un kullandığı serbest vuruşu kaleci Adriano üstten kornere yolladı.



Stat: Ümraniye Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Alaaddin Okumuş xxx, Tarık Tekdal xxx, Fernandes xxx, Gökhan Süzen xxx, Timur Temeltaş xxx, Akabueze xx (Serkan dk. 46 x), Nouri xx (Muhammed Gönülaçar dk. 71 x), Bahadır Taşdelen xx (Honore Gomis dk. 59 x), Emircan Altıntaş xxxx, Gimbert xx

Yedekler: Enes, Emre, Muharrem, Aykut Emre

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Giresunspor: Adriano x, Mehmet Taş x (Alpay dk. 37 x), Numan Çürüksu xx, Çağlar Birinci x, Muhammed Bayır x, Ahmet İlhan Özek x, Foguinho x (Muhammet Reis dk. 46 x), Bekir Yılmaz x, Del Valle xx, Landel xx, Rusescu x (Özgür Can dk. 67 x)

Yedekler: Metin, Ahmet, Orhan, Mehmet Güven, Alperen

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Gökhan Süzen (dk. 2), Emircan (dk. 21 ve 73), Gimbert (dk. 63) (Ümraniyespor), Muhammed Reis (dk. 70) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Gökhan Süzen, Alaaddin, Burak Öğür, Timur (Ümraniyespor), Mehmet Taş, Ahmet, Numan (Giresunspor)

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