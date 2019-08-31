0553 313 94 23

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 1

TFF 1.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:11
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 1

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


36. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eslem’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak’tan döndü. Dönen topa İbrahim Yılmaz’ın yaptığı vuruşta top yine Burak’tan döndü. İbrahim’in çıkardığı pasta son olarak Muhammed Enes’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Nouri’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.


50. dakikada Eslem’in pasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Cajic’in sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Welington’ın yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


72. dakikada Emircan’ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


90+5. dakikada sağ taraftan Emircan’ın kullandığı köşe vuruşunda topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Serkan’ın sert şutunda meşin yuvarlak İstanbulspor savunmasına da çarparak ağlara gitti. 2-1



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Sezgin Çınar xx, Baran Eraslan xx


Ümraniyespor:Burak xx, Alaaddin xx, Fernandes xx, Tarık xx, Gökhan Süzen xx, Emircan xx, Timur xx (Muhammed Gönülaçar dk. 53 x), Nouri xx (Akabueze dk. 80 ?), Bahadır xx (Gomis dk. 46 x),Serkan xxx, Gimbert xx


Yedekler:Fidayeo, Emre Kurt, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar, Yunus Emre Gedik


Teknik Direktör:Ahmet Taşyürek


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Muhsin xx (Ali Aytemur dk. 64 x), Wellington xx,Etoga xx, Tuncer xx, Cajic xx, Eslem xx, Muhammed Enes xx (İbrahim Halil Çolak dk. 61 x), Ali Dere xx, Onur Ergün xx, İbrahim Yılmaz xx (Yunus Emre Yalçın dk. 81 ?)


Yedekler: Umut Kaya, Mensah, Muhammed Demirci, Oğuzhan Akgün, Muhammet Şahin, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez


Teknik Direktör: Fırat Gül


Goller: Muhammed Enes (dk. 36) (İstanbulspor)Emircan (dk. 72 pen.), Serkan Göksu (dk. 90+5) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Welington (dk. 71) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Onur Ergün, Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz (maç bittikten sonra) (İstanbulspor) Emircan, Fernandes (Ümraniyespor)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan’daki atlı cirit müsabakaları nefes kesti
    1. Erzincan’daki atlı cirit müsabakaları..
    2. Rusya balistik füze fırlattı!
    3. Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
    4. Hindistan'da emekli ordu subayı..
    5. Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i..
    6. Akhisar’da ‘Ata Sporları’ coşkusu
    7. Mudanya’da yöresel ürünler sergiye..
    8. Selendi’de kuru tütün yüklü kamyonet..
    9. Futbol: TFF 1. Lig
    10. Bıçakladıkları genci bagaja..
    11. Nijer'de sel: 4 ölü
    12. TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 -..
    13. Osmaniye’de uyuşturucu baskını
    14. Şenol Güneş, Ümraniye’de tribünde
    15. Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6..
    16. Ruhsatı iptal edilen yunus parkı..
    17. Türk Yıldızları Aksaray'da gösteri..
    18. Boko Haram Kamerun'da 20 kişiyi kaçırdı
    19. Denizlerde av sezonunun başlaması
    20. Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip
    21. Endonezya'da hicri yeni yıl kutlamaları
    22. Turhan Çömez 12 yıl sonra baba ocağı..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok fazla..
    24. Ordulu balıkçılar dualarla denize..
    25. Güney Koreli turizm bloggerları,..
    26. MHP’den Tortum’da İstişare Toplantısı
    27. Hatay’da çıkan orman yangını büyümeden..
    28. Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını..
    29. Eskişhirspor’da yönetim kararı
    30. İsrail ordusu, Lübnan sınırına askeri..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı