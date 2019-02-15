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TFF 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

TFF 1.

15 Şubat 2019 Cuma 21:10
TFF 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Ahmet Burak Solakel’in ortasında defanstan dönen topa Kadir Taşoğlu vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.


19. dakikada Sessegnon’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, kaleciyi ters köşe yatırarak topu filelere yolladı. 1-0


22. dakikada Yasin Pehlivan’ın ceza sahası içinde yerden vurduğu topu kaleci ayağıyla çelmeyi başardı.


22. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor’un atağında ceza sahasında yaşanan karambolde top Emir Gökçe’nin önünde kaldı. Emir düzgün bir vuruşla topu filelere attı. 1-1


24. dakikada Ahmet Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Ahmet İlhan Özek’in vuruşunda top üstten auta gitti.


40. dakikada Alper Uludağ’ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu’nun vole vuruşunda top auta çıktı.


62. dakikada Sessegnon’un pasında topla buluşan Stancu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1


65. dakikada Sessegnon’un pasında topla buluşan Stancu’nun vuruşunda top direkten döndü.



Stat: Şanlıurfa 11 Nisan


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Emrah Ünal xx, Ali Tuna xx


Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet xx, Idrissa Diarra xx, Kadir xx (Dialo Samba dk. 82 ?), Mustafa xx, Gökhan xx, Lamine Diarra xx (Cengizhan dk. 60 x), Tufan xx, Traore xx, Emir xxx, Ahmet xx, Kadir Taşoğlu xx


Yedekler: Ahmet Doğan, Serdar Özbayraktar, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Abdulkadir Kayalı


Teknik Direktör: Erhan Altın


Gençlerbirliği: Emrullah xx, Ahmet xx (Erdem Özenç dk. 90 ?), Yasin Pehlivan xx, Ahmet xx (Rahmettullah dk. 90 ?), Sessegnon xx, Santos xx, Arnason xx, Stancu xx, Alper Uludağ xx, Silva xx (Deniz dk. 83 ?), Bekir xx


Yedekler: Hakan Arıkan, Halil İbrahim Pehlivan, Beray Ayberk Özdemir, Selçuk Şahin


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Emir Gökçe (dk. 22) (Tetiş Yapı Elazığspor), Stancu (dk. 19ve 53) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Ahmet Sabri Fener, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 21:10
  1. doğa

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