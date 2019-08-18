TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Boluspor: 1 TFF 1.

TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonunun ilk hafta karşılaşmasında, Osmanlıspor evinde Boluspor’u ağırladı. Mücadele sonunda karşılaşma Osmanlıspor’un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak

Osmanlıspor: Mele x, Ali Ülgen xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Mehmet Yiğit x, AliEren İyican x, Blagojevic xx, Hasan Kılıç x, Ayuk xx, Sinan Kurt x, Todorovic xx (Beykan Şimşek dk. 74 xx), Mertan Caner Öztürk xx (Oğuz Yıldırım dk. 90+6 ?)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Okan Deniz, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Tamer Aşık, Barış Zeren

Teknik Direktör: Turan İnce

Boluspor: Ozan Evrim Özenç xx, Cumali Bişi xx, Umut Gündoğan xxx (Mutlu Güler dk. 58 xx), Poepon xx, Bilal Kısa xxx (Gökhan Sazdağı dk. 74 xx), Mustafa Eskihellaç xx, Seth Sincere xx, Hayrullah Bilazer xx (İsmail Konuk dk. 90 ?), Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu x, Mustafa Durak x

Yedekler: Sabri Can, Muhammed Şura Çetin, Erkan Süer, Mustafa Batuhan Altıntaş,

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Poepon (dk. 59) (Boluspor), Blagojevic (dk. 66), Eric Ayuk Mbu (dk. 85) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Ümit Kurt, Umut Gündoğan (Boluspor)

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