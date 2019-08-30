TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adanaspor: 2 TFF 1.

TFF 1. Lig 3’üncü hafta müsabakasında Osmanlıspor Ankara’da Adanaspor’u ağırladı. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Adanaspor’da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk’a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibi önünde ikinci yarıyı eksik oynayan Adanaspor iki kere geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamlamasını bildi. Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3’üncü haftasında da 3 puanı kazanamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen Adanaspor, ligdeki ilk beraberliğini aldı.

Maçın son bölümünde bir grup Osmanlıspor taraftarı yönetimi istifaya çağıran sloganlar attı.



Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Yıldırım xx, Ali Tuna xx

Osmanlıspor: Mele xx, Ali Eren İyican xx, Mehmet Yiğit xxx, Ali Ülgen xx (Oğuz Yıldırım dk. 85 ?), Blagojevic xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Barış Zeren xxx (Doğukan Efe dk. 84 ?), Ayuk xxx, Mertan x (Todorovic dk. 69 xx), Beykan Şimşek xxx, Okan Deniz xx

Yedekler: Ahmet, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık

Teknik Sorumlu: Turan İnce

Adanaspor: Goran Karacic xx, Özkan Taştemur x, Serdar Bingöl xx, Veli Kızılkaya xx, Renan Diniz xx, Hakan Barış xxx, Serhat Tunç xxx, Ahmet Dereli xx (Abdulkadir Özdemir dk. 79 ?), Arabidze x (Bagayoko dk. 46 xx), Gleison xx (Enes Yasin Akyol dk. 46 xx), Eze xxx

Yedekler: İsa, İhsan Uğur Göktaş, Eren Keleş, Utku Şen, Okan Adil Kurt

Teknik Sorumlu: Levent Eriş

Goller: Beykan Şimşek (dk. 20), Okan Deniz (dk. 74) (Osmanlıspor), Hakan Barış (dk. 55) Eze (dk. 78) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Özkan Taştemur (dk. 45) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Blagojevic, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Barış Zeren, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Ahmet Dereli, Serhat Tunç, Eze (Adanaspor)

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