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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - B.B. Erzurumspor : 0

TFF 1.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:38
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - B.B. Erzurumspor : 0

TFF 1. Lig’de 4. hafta müsabakasındaKeçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Aktepe


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Hasan Hüseyin Tetik xx,


Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen xxx, Hüsamettin Tut xx, Uğur Utlu xx, Sertaç Çam xxx, Boubacar Dialiba xxx (Abdulkadir Kuzey dk. 86 ?), Burak Aydın xx, Kone xx (Bernard Mendy dk. 72 xx), Levy Clement Madinda xxx (İshak Çakmak dk. 82 ?)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Soner Gönül, Cem Ekinci


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


B.B. Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Aykut Demir xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik x (Jugurtha Hamroun dk. 66 xx), İbrahim Akdağ xx, Yusuf Emre Gültekin xx, Mehmet Murat Uçar x (Gabriel Antoine Obertan dk. 55 xx), Hasan Ayaroğlu xx, Oltan Karakullukçu x (Rashad Muhammed dk. 55 xx)


Yedekler: Kayacan Edoğan, Pote, Abdulcebrail Akbulut, Cem Barlık, Sefa Akgün, Jasmin Scuk, Gökhan Kardeş


Teknik Direktör: Uğur Bayarslan


Gol: Erdi Dikmen (dk. 50) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Burak Aydın, Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Yusuf Emre Gültekin (B.B. Erzurumspor)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:38
  1. doğa

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