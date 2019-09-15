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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Giresunspor: 1

TFF 1.

15 Eylül 2019 Pazar 18:34
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig’in 4. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Giresunspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


21. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ahmet Kesim’in içeri çevirdiği topa arka direkte Özgür Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alperek kornere çeldi.


30. dakikada sağ taraftan Limbombe’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Özgür Can Özcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


48. dakikada ceza yayı dibinde topla buluşan Muhsin Yıldırım’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


51. dakikada Muhammet Demirci’nin ceza yayı önünden ortaladığı topu İbrahim Yılmaz kale önünde bulunan Cajic’e indirdi. Cajic’in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


64. dakikada sol taraftan Tanase’nin içeri çevirdiği topa arka direk tarafında Ahmet İlhan düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


68. dakikada sağ tarafta Etoga’nın hatasında Ahmet İlhan topun sahibi oldu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Ahmet İlhan’ın kaleci Alperen ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


84. dakikada Papa ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek içeri çevirdi. Giresunspor savunmasından seken top yeniden Papa’nın önünde kaldı. Papa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Burak Şeker xx, Ata Yıldırım xx, Gökhan Barcın xx


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Muhsin Yıldırım xx (Oğuzhan Berber dk. 71 x), Ali Aytemur xx, Etoga xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Kağan Bağış dk. 85 ?), Eslem Öztürk xx, Cajic xx, Muhammed Demirci xx (Papa dk. 76 x), İbrahim Yılmaz xx


Yedekler: Umut, Mehmet Yeşil, Okan Saraçoğlu, Yunus Emre Yalçın, Oğuzhan Akgün, Berkay Görmez


Teknik Direktör: Fırat Gül


Giresunspor: Adriano xx, Uğur Aygören xx, Numan Çürüksu xx, Ahmet Kesim xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven xx (Ahmet İlhan Özdek dk. 46 x), Foguinho xx, Limbombe xx (Tanase dk. 62 x), Bekir Yılmaz xx (Landel dk. 56 x), Del Valle xx, Özgür Can Özcan xx


Yedekler: Metin Erol, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Murat Akça, Himmet Ertürk


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Cajic (dk. 51), Papa (dk. 84) (İstanbulspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 62) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Özgür Can Özcan, Ahmet İlhan Özek, Uğur Aygören (Giresunspor)

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:34
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