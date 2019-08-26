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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Altay: 2

TFF 1.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:05
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Altay: 2

TFF 1. Lig’in 2. haftasının kapanış maçında İstanbulspor, evinde Altay’ı konuk etti. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Altay’da Putsilla’nın ceza sahası içinden çektiği şut, üstten auta çıktı.


15. dakikada Etoga’nın kaleci Muhammed’e atmak istediği pasta araya Paixao girdi. Paixao’nun şutu önce kaleciden döndü. Ardından İstanbulspor savunması topu kornere yolladı.


19. dakikada Ali Dere’nin pasını alan Aldin Cajic, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


20. dakikada Tatos’un ara pasında topla buluşan Kappel, son çizgiye inerek yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1


27. dakikada Paixao’nun uzaktan denediği şut girişimi az farkla auta çıktı.


39. dakikada ceza sahsı içinde topla buluşan Paixao iki kişinin baskısına rağmen topu Putsila’ya ulaştırdı. Rakibini ekarte eden Putsila, düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2


45. dakikada serbest vuruş kazanan İstanbulspor’da Eslem’in direk kaleye gönderdiği şutu kaleci Aydın yumrukladı.


64. dakikada Eslem’in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Aydın, kornere çeldi.


76. dakikada ceza sahası içinde İbrahim’in şık topuk pasını alan Eslem’in kaleye yolladığı şut savunmanın da müdahalesiyle üstten kornere çıkı.


76. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Eslem’in sert şutu köşeden filelerle uluştu. 2-2


80. dakikada sağ çaprazdan Eslem’in pasını alan Mensah’ın yayın üzerinden yaptığı şut girişimi az farkla auta çıktı.


86. dakikada Onur’un ortasını İbrahim Berkay’a indirdi. Berkay’ın vuruşunda kaleci Aydın gole izin vermedi.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Uygar Bebek xx, Muhammet Yumak xx


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Muhsin Yıldırım xx, Wellington xx, Atchom xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Onur Ergün x, Muhammed Enes Durmuş xx, Eslem Öztürk xxx (Berkay dk. 84 ?), Cajic xx (Muhammed Demirci dk. 61 x), Ali Dere xx (Mensah dk. 55 x), İbrahim Yılmaz xx


Yedekler: Yusuf, Umut, Yavuzhan, Yunus Emre, Oğuzhan, Ali, Kağan Miray


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Altay: Aydın Bağ xx, Erhan Kartal xxx, Gençer Cansev xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Mustafa Murat Uslu xx, Deniz Vural xx (Hüsamettin dk. 82 ?), Tavares xx, Putsila xxx, Tatos xxx (Leandro dk. 68 x), Kappel xx, Paixao xx (Yılmaz dk. 88 ?)


Yedekler: Emre, Eren, Merter, Hakan, Cenk, İbrahim, Kadir


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Aldin Cajic (dk. 19), Eslem (dk. 76) (İstanbulspor), Kappel (dk. 20), Putsila (dk. 39) (Altay)


Sarı kartlar: Muhsin, Wellington, Muhammed Demirci (İstanbulspor), Gençer, Tavares (Altay)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:05
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